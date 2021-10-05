شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن دولار امريكي= 1180 : 1200

ريال سعودي= 310 : 316

يورو= 1295.69 : 1307

جنية استرليني= 1508.99 : 1523

درهم اماراتي= 300.84 : 304

جنيه مصري= 70.26 : 71 أسعار العملات في محافظة حضرموت دولار امريكي= 1183 : 1204

ريال سعودي= 311 : 316

يورو= 1301.57 : 1311

جنية استرليني= 1515.07 : 1526

درهم اماراتي= 302.2 : 304

جنيه مصري= 70.58 : 71



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