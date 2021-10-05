شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن
دولار امريكي= 1180 : 1200
ريال سعودي= 310 : 316
يورو= 1295.69 : 1307
جنية استرليني= 1508.99 : 1523
درهم اماراتي= 300.84 : 304
جنيه مصري= 70.26 : 71
أسعار العملات في محافظة حضرموت
دولار امريكي= 1183 : 1204
ريال سعودي= 311 : 316
يورو= 1301.57 : 1311
جنية استرليني= 1515.07 : 1526
درهم اماراتي= 302.2 : 304
جنيه مصري= 70.58 : 71
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