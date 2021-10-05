شكرا لبحثكم عن خبر هدوء حذر يسود أحياء وشوارع كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يسود الهدوء الحذر أحياء وشوارع كريتر بعد معركة عميقة اثر مواجهات دامية بين قوات أمنية وعناصر خارجة عن القانون .

و قال النقيب محمد النقيب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية لمراسل "الغد المشرق" .."زرنا مدينة كريتر بعد أن تم تطهيرها بالكامل من العناصر الإرهابية والتخريبية وكانت اللجنة الأمنية قد أعلنت العملية الأمنية والسيطرة الكاملة على مدينة كريتر وإعادة الحياة الطبيعية ونطمئن المواطنين".

وكانت المواجهات الدائرة هي الأعنف منذ حرب المليشيات الحوثية واستخدمت فيها كل الأسلحة وتمكنت قوات الأمن من تطهير المدينة من المسلحين الخارجين عن القانون لتباشر السلطات المحلية عملها بإعادة الخدمات والعمل على استقرار الوضع.

و قال سالم الوليدي, مدير كهرباء عدن, "نطمئن جميع المواطنين في كريتربان فرق الكهرباء باشرت عملها منذ صباح اليوم الاثنين ولن يغادر العمال الا بعد إعادة التيار الكهربائي إلى جميع منازل المواطنين بتوجيهات من محافظ عدن شاكرين له اعتماد كافة مواد الشراء الخاصة بعمل مؤسسة الكهرباء ".

ولا يزال حكم الدمار شاهدا على ضراوة المعارك التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة وتسببت في دمار بعض المنازل فضلا عن ترويع المدنيين نتيجة المعارك التي دارت في المدينة المكتظة بالسكان.