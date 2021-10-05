شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تقدم عرض لأهالي هذه المحافظة مقابل تسليم طائرة التجسس! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر قبلية، يوم الاثنين، عن اتصالات تجريها القوات البريطانية المرابطة في المهرة، شرقي اليمن، مع مشايخ بعض القبائل بهدف استعادة طائرة تجسس أسقطها مسلحون في وقت متأخر من مساء الاحد.

وتقول المصادر أن القوات البريطانية قدمت عرض مغري للقبائل مقابل تسليمها الطائرة التي وقعت على منزل احد المواطنين وتظهر الصورة المتداولة بانها سليمة.

وكان مواطنون أسقطوا في وقت متأخر من مساء أمسِ الأحد، طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء مدينة الغيضة عاصمة المهرة.

وقالت مصادر إعلامية إن طائرتين مسيرتين كانت تحلقان في سماء المدينة، وتمكن المواطنين من اسقاط واحدة منهما.

وتشير المعلومات الأولية ان الطائرة من نوع ايروفيرونمينت اركيو-20 الخاصة بالاستخبارات البريطانية.