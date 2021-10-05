شكرا لبحثكم عن خبر بيان سعودي رسمي بشأن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواصلة بذل الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، الأمير ‎فيصل بن فرحان ‎للمبعوث الأممي الخاص لليمن السيد هانس جورندبرغ، بحسب ما نشره موقع وزارة الخارجية السعودية.

وفي اللقاء تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

‏كما استعرض اللقاء المبادرات التي قدمتها السعودية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام قي اليمن.