شكرا لبحثكم عن خبر صغير بن عزيز بعد استهداف منزله بمارب:"حسبنا الله ونعم الوكيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس هيئة الاركان، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن إرهاب ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الاطفال والنساء سوف ينتهي قريبا.

جاء ذلك في أول رد على استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الاحد، منزله في حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقال بن عزيز في تغريدة على حسابه في "تويتر": قتل الأطفال والنساء مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من ايران مشروع ضد الإنسانية".

وأكدت مصادر محلية أن الفريق بن عزيز لم يكن متواجداً في منزله اثناء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ باليستي، موضحة أن "بن عزيز لا يقيم في الأماكن المكشوفة والمعروفة ويتواجد في أماكن آمنة".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية عن مصدر محلي في مأرب القول إن ثلاثة صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت، أمس الاحد، منازل المدنيين الامنين في أحد الأحياء السكنية، أسفرت عن استشهاد طفلين واصابة 33 مدنياً تفاوتت اصابتهم بين الخطيرة والمتوسطة بينهم 4 نساء و5 أطفال تتراوح اعمارهم بين 7 اشهر و16 عاما، وتضرر 12 منزلاً بينهم 4 منازل تضررت كلياً، إلى جانب تدمير 8 سيارات تابعة للمواطنين في الحي وفق الاحصائية الاولية..مشيراً إلى أن البحث عن الضحايا مايزال جارياً تحت انقاض المنازل المدمرة.

ولفت المصدر إلى أن الطفلة غزلان فيصل احمد مسعود 4 سنوات واخيها الطفل رداد فيصل سنتين، فصل الصاروخ الذي سقط على منزلهما رأسيهما عن الجسد فيما أمهما في حالة خطيرة .. متوقعاً ارتفاع اعداد الشهداء كون أغلب المصابين حالتهم خطيرة وفي مقدمتهم الطفل ريان رضوان يحيى 7 اشهر وعاصمة عبد الكريم مسعود 12 عاما، وحماس محمد حسن 16 عاما ووسام محمد حسن 15 عاما.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم في إيقاف الجرائم الإنسانية بحق المدنيين في مأرب، مشيرة الى ما ترتكبه المليشيا الحوثية، من حصار على مديرية العبدية منذ 10 ايام، دون أي تحرك من المبعوث الخاص للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وأشارت الوزارة الى ما يتعرض له المدنيين من عدوان اجرامي وجرائم ترقى الى جرائم حرب، ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران..مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم ومعاقبة المليشيا الحوثية الإرهابية، جراء الجرائم الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين.