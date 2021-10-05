شكرا لبحثكم عن خبر الاعتراف المُرّ.. مليشيا الحوثي تعلن مصرع عدد كبير من القيادات العسكرية في مأرب (اسماء) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت الانقلابية، الإثنين، بمصرع قيادات عسكرية بارزة في المليشيات، بنيران والمقاومة الشعبية في جبهة محافظة (شرقي اليمن).
وقالت المليشيات الحوثية، إنها شيعت أمس الإثنين، في مناطق سيطرتها 20 عنصراً من مقاتليها الذين قتلوا في جبهات القتال بمأرب.
وأشارت المليشيات الحوثية إلى أن 13 من مقاتليها الذين قتلوا ينتحلون رتبا عسكرية، وقالت إنهم قتلوا في معركة النفس الطويل دون تحديد المكان والزمن.
وتكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال المعارك الأخيرة في جبهات مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتراف المُرّ.. مليشيا الحوثي تعلن مصرع عدد كبير من القيادات العسكرية في مأرب (اسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.