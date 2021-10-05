شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تعلن عن تحركات لحل قضايا المغتربين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء امس الإثنين، عن تحركات وسلسلة لقاءات لأعضاء الحكومة بهدف حل قضايا المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة شؤون المغتربين، إن نائب الوزير محمد العديل، زاﺭ اليوم ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﺪﺓ ﻭالتقي القنصل العام السفير علوي بافقيه وعدد من قيادات الجاليات اليمنية في المملكة.

وأكد نائب وزير شؤون المغتربين على ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟوزارة ﺑقضايا المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.