شكرا لبحثكم عن خبر ليسوا ارهابيين .. ”عاجل : ”مارك” مؤسس الفيسبوك يخرج مدافعا عن ”المسلمين” بعد تعطل مواقعه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مارك زوكيربيرغ مؤسس فيسبوك كلمة للدفاع عن فيسبوك بعد تسريبات اوضحت ان الشركة دعمت خطاب الكراهية للحصول على تفاعل اكبر واعلانات اكثر.

وقال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ: لا نريد ان نحكم على محتوى ما يتداوله الناس لانه ليس مسؤولية شركات التقنية.

واضاف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ: نتخذ خطاب الكراهية على محمل الجد ولا يمكننا السماح لمن يقول ان المسلمين ارهابيون باستخدام منصتنا على سبيل المثال.

وقال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ: منع الاعلانات السياسية يدعم من يحتلون المناصب حاليًا ويجعل الناس اسرى لما تريد وسائل الاعلام تغطيته.

واشار مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ان خطاب الكراهية هو اصعب قطاع يمكن ان تتخذ قرارًا فيه والحكم على محتواه على انه خطاب الكراهية.

واضاف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ: الاحكام بشأن ما يسمح بقوله وما يمنع قوله كانت لها تداعيات طوال التاريخ.

وقال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ: ثلاثة اخطار تواجهنا، الاول تشريعات تحارب حرية التعبير ومنها دول تحاول فرض قيودها على حرية التعبير على العالم.