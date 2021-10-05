شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة أمريكية تنشر تقرير خطير عن معركة الدفاع عن مدينة مأرب ودور طيران التحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة أمريكية، إن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها، أعاقت تقدم المتمردين الحوثيين نحو مدينة مارب الغنية بالنفط والمكتظة بالملايين من النازحين.

وذكرت صحيفة "الواشنطن بوست" في تقرير مفصل ترجمه "المشهد اليمني"، بأن "مقاتلات التحالف العربي تكبح الحوثيين لكن ليس لديها ما يكفي من الجاذبية لطردهم.

واليكم النص الكامل للتقرير:

احتدام معركة الارض الوعرة

سيوبان أوجرادي

و علي المجاهد

مأرب ، اليمن - تدفق الشباب إلى المستشفى مباشرة من الخطوط الأمامية ، وأطرافهم مكسورة أو مفقودة ، وجلدهم محترق بالصواريخ وطائرات بدون طيار ، وجروح بالرصاص في رؤوسهم وأعناقهم. يتبعهم أقاربهم ، ويبقون يقظين بجانب أسرهم أو يقدمون أوراق تصريح لنقل أولئك الذين استسلموا للمقبرة عبر المدينة ، حيث تمتد الآن صفًا بعد صف من شواهد القبور المتطابقة في الرمال.

كان هذا الفيضان الكئيب بلا هوادة خلال الأشهر الأخيرة بسبب التصميم المستمر للطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية اليمنية على كسب ما يمكن أن يكون خلال المعركة المحورية والاعنف في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

في التضاريس الصحراوية القاسية على مشارف مأرب ، يقاتل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة المعترف بها دوليًا ، بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية ، للسيطرة على معقلها الاستراتيجي في شمال البلاد.

إذا سيطر الحوثيون على المحافظة ، التي تسمى أيضًا مأرب ، فإن هذا من شأنه أن يمنح الجماعة سيطرة شبه كاملة على شمال اليمن ، والوصول إلى البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز ، وبالتالي سيكون لها اليد العليا في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الصراع. لكنه بالنسبة للقوات الحكومية ، سيكون بمثابة نكسة هائلة.

تدفق أكثر من مليون مدني فروا من القتال في أماكن أخرى إلى محافظة مأرب في السنوات الأخيرة ، ويمكن الآن نزوح العديد منهم مرة أخرى مع اقتراب المعركة. وقُتل وجُرح البعض ، بمن فيهم أطفال ، جراء الهجمات الصاروخية والقصف.

وهذا العام ، رفض الحوثيون عرضا بوقف إطلاق النار قدمته المملكة العربية السعودية وكان من الممكن أن ينهي إراقة الدماء ، قائلين إنهم سيوافقون على مناقشة هدنة فقط بمجرد إعادة فتح مطار صنعاء الدولي ورفع جميع القيود عن ميناء الحديدة. ويواصل التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة على المجال الجوي للبلاد والميناء ، وهو شريان حياة حاسم للبلد ، الغارق فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وبدلاً من ذلك ، ضغط الحوثيون في حملتهم لانتزاع السيطرة على محافظة مأرب. ولصدهم، قامت القوات الحكومية والقبائل المتحالفة معها بحفر الخنادق في سفوح التلال وتمركزت فوق القمم التي تنتشر في الأراضي القاحلة ، مستخدمة الأرض المرتفعة لإطلاق النار عبر الامتداد الرملي. تدعمهم الضربات الجوية السعودية المتكررة على مواقع الحوثيين القريبة. لكن القوات الحكومية هي نفسها عرضة لضربات الحوثيين بصواريخ وطائرات بدون طيار.

وقال الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الذي كان يتحدث قرب خط الجبهة غربي مدينة مأرب "مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة هي أكبر مشكلة". تم قطع المقابلة لفترة وجيزة عندما شوهدت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في السماء ، ما أجبر الجنود وصحفيي الواشنطن بوست على التدافع إلى مكان أكثر أمانًا.

وبحسب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) بصنعاء، ضيف الله الشامي ، صعد الحوثيون تلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ردًا على الضربات الجوية السعودية ، قائلاً: "إنها عين بأخرى".

وأضاف بن عزيز إن ما لا يقل عن 1700 جندي حكومي في محافظة مأرب قتلوا وأصيب نحو سبعة آلاف حتى الآن خلال معارك هذا العام في مثل هذه الهجمات ونيران القناصة المستمرة وأعمال عدائية أخرى. ويعتقد المحللون أيضًا أن الحوثيين ، الذين لا ينشرون الاحصائيات الرسمية للوفيات ، يتكبدون إصابات خطيرة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغارات الجوية السعودية.

"هذه الحرب جعلتنا نشيخ"

يقول عمار أبو صالح ، 29 عاما ، فقد ساقه اليسرى في انفجار لغم أرضي في 2018 أثناء قتاله على الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية ، ثم بترها بعد أن احتجزه الحوثيون كرهينة. في النهاية ، تم إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى ، وتم تركيب طرف صناعي له ، وأُعيد إلى خط المواجهة.

لكن في أواخر العام الماضي ، تعرض لإطلاق نار واضطر إلى ترك ساقه الجديدة وراءه.

ومنذ ذلك الحين ، واصل القتال على أي حال ، مستخدمًا رشاشًا في الجبال خارج مأرب. قال "الأمر أسهل مع الساق" ، لكن العيب لا يكفي لإبقائه في المنزل. "أشعر أنني خُلقت للقتال."

وفي أحد الأيام الأخيرة ، ترك أبو صالح لفترة وجيزة موقعه على خط المواجهة للسفر إلى المدينة والانضمام إلى الصف المتزايد من الأشخاص الذين ينتظرون أرجل وأطراف صناعية جديدة في المستشفى العام.

وهناك ، تظهر مآسي الحرب بشكل كامل. في الخارج ، يتكئ شبان فقدوا أرجلهم على عكازات أو يمارسون تمارين المشي بأطراف صناعية جديدة يتم توفيرها من خلال مركز إعادة تأهيل ممول سعوديًا ، حيث ارتفعت قائمة انتظار الأطراف الجديدة في العام الماضي.

وفي الداخل ، وصف موظفو المستشفى حلقة لا هوادة فيها من الحالات المؤلمة التي تركتهم مرهقين. وقال محمد عبده القباطي رئيس هيئة المستشفى "هناك ضغط متزايد يوما بعد يوم". وتعالج المنشأة الآن عددًا قليلاً من المدنيين ، في ظل التدفق المستمر للجنود الجرحى.

وفي الطابق العلوي ، كان هارون عبد الله ، 20 عامًا ، يستريح ، ويدعم ساقه المحترقة والمكسورة بينما كان يتعافى مما وصفه بهجوم بطائرة بدون طيار على موقعه خارج مأرب في أوائل أغسطس. يتذكر قائلاً: "عند الظهر تقريبًا ، سمعنا صوت طنين الطائرة بدون طيار ، ثم انفجرت للتو".

ويضيف: إن الطائرات المسيرة "مستمرة" ، وتلقي أربع إلى خمس قنابل كل يوم.

وتعد إصابته الأخيرة للمرة الرابعة التي يُصاب فيها بجروح بالغة في الحرب. وخلفه صور لجنود قتلوا على خط المواجهة مقشورة من الجدار المتصدع. كان حوله شبان آخرون أصيبوا مؤخرًا في ساحة المعركة. ويتابع عبد الله: "لقد جعلتنا هذه الحرب نشيخ".

وحتى الأطفال تقدموا في العمر بسبب المعركة. ففي وحدة العناية المركزة الجراحية القريبة ، روى صبي قال إنه يبلغ من العمر 15 عامًا كيف أُطلق عليه الرصاص أثناء قتاله على الخطوط الأمامية لصالح الحوثيين قبل حوالي 11 شهرًا. وتسببت الطلقة في إصابة في العمود الفقري أصابته بالشلل.

ونفى الوزير الشامي أن يكون هناك أطفال يقاتلون من أجل الحوثيين وقال إن مثل هذه المزاعم "غير صحيحة".

وأصيب هارون عبد الله ، 20 ، الذي شوهد في 16 أغسطس، مؤخرًا في هجوم بطائرة مسيرة للحوثيين بالقرب من مأرب ، لكن الجندي قال إنه مستعد للعودة إلى موقعه بمجرد تعافيه.

مأرب "حجر عثرة"

يقول محللون إن المعركة على هذه المحافظة الاستراتيجية تعرقل الجهود المستمرة لوضع حد للحرب ، مع تعثر المحادثات إلى حد كبير.

وأوضح تيموثي ليندركينغ ، الذي عينه الرئيس بايدن مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى اليمن: "ما نراه هو تصميم كامل من قبل الحوثيين على السيطرة على مأرب". وقال إن معركة المحافظة هي "حجر عثرة" في المفاوضات.

وفي وقت مبكر من هذا العام ، سحبت إدارة بايدن ، التي كانت حريصة على إبعاد نفسها عن الصراع الذي تعرض لانتقادات واسعة ، دعمها للعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية وألغت قرار إدارة ترامب الذي وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية. وقالت جماعات إغاثة إن هذا التصنيف يهدد بعرقلة جهود المساعدات الدولية.

واعترف بن عزيز ، رئيس أركان الجيش ، بأن سحب الدعم الأمريكي "أثر على معنوياتنا كقادة". "نريد من أصدقائنا الأمريكيين إعادة النظر في هذا القرار."

وبعد أن حلقت الطائرات السعودية في سماء المنطقة ، وصف صوت غاراتها بأنه "أفضل سيمفونية". ولفت محللون إلى أن القوات الحكومية أعاقت الحوثيين إلى حد كبير من خلال هذا الدعم ، على الرغم من أن المتمردين حققوا في الآونة الأخيرة بعض التقدم الملحوظ.

وقالت إيلانا ديلوزير ، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لا يمكنك حقًا الفوز في حرب باستخدام القوة الجوية". "وهذا هو المكان الذي تتعرض فيه الحكومة لنفسها حقًا للمتاعب لأنه ليس لديها ما يكفي من الجاذبية لطرد الحوثيين ، لذا فإن الضربات الجوية السعودية فقط [تكبحهم]."

"ليس لدي أحد غيره"

بدأ شعور بالرهبة يقترب من أولئك اليمنيين الذين فروا من القتال في أماكن أخرى من أجل ما يعتقدون أنه الملاذ الآمن لمأرب.

تركت عائلة جميلة صالح علي دوما منزلها في محافظة عمران منذ عدة سنوات وتعيش الآن في شقة ضيقة في مأرب. في يونيو، أصاب صاروخ محطة وقود كان طاهر ، زوج دوما ، في طابور ، فأحرقه حيا هو وابنتهما ليان البالغة من العمر عامين ، على حد قولها.

من جهته زعم الوزير الحوثي ، إن الضربة استهدفت "موقعا عسكريا" وإن قواتهم "لن تقتل طفلا عمدا".

والآن تخشى دوما السماح لابنها بالخروج. إذ قالت: "ليس لدي أحد غيره". "ليس هناك من طريقة للسماح له بالخروج."

أما عائلة فاطمة محمد الشرفي، ففرت للمرة الرابعة هذا الربيع ، بحثا عن ملجأ في مخيم على أطراف المدينة. وتضيف الشرفي ، بعد فترة وجيزة ، هبت رياح قوية على المنطقة ، وطارت خيمتهم فوق ابنتها الرضيعة ، ما أدى إلى مقتلها.

عندما سُئلت عن اسم ابنتها ، توقفت لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا ، مذهولة من عدم قدرتها على التذكر.

ثم تذكرت و صرخت: "أمل". وأضافت أن الطريقة الوحيدة التي تمكنت من خلالها من التعامل مع الخسارة كانت "بمحاولة نسيانها".

دفن جنديين

لم يكن إبراهيم القمحي وعبده الكحلي يعرفان بعضهما البعض في الحياة. ولكن في صباح أحد الأيام ، عندما تجمع حشد من الرجال والفتيان خارج المشرحة في المستشفى ، تم تحميل جثتي الجنديين ، المغطاة بملابس بيضاء(الاكفان) ، في سيارة إسعاف جنبًا إلى جنب.

وقال زملائه المقاتلين إن القمحي قُتل في غارة بصاروخ أو طائرة مسيرة. فيما ذكر أقاربه إن الكحلي قتل في انفجار عبوة ناسفة.

وكانت وجوههم الشابة والخطيرة آخر من وزعوا منشورات وصور تذكارية بأنهم استشهدوا لأجل قضية عظيمة وزعت قبل تشييعهم.

وأثناء دفنهم ، تحسر أصدقاؤهم ، بعد عودتهم من ساحة المعركة لحضور الاحتفالات ، في ظل تلك الظروف على الأرض. ويقول بلال عبد الله ، 38 سنة ، "الطائرات بدون طيار هي التي تسبب لنا مشاكل على خط الجبهة" ، مضيفًا أنها تحتاج أيضًا إلى دفاعات مضادة للصواريخ. لكن عبد الله أضاف إن القوات مستعدة لمواصلة الدفاع عن مأرب من تقدم الحوثيين ، حتى لو كان ذلك يعني "التضحية بأنفسنا".

في مكان قريب ، ركع والد القمحي بجوار جثة ابنه المدفونة حديثًا ، وهو يعبئ الرمال برفق حول صورة مسندة على شاهد قبره.

ثم وقف ومشى بعيدًا ببطء ، معلقًا رأسه وهو يمر بصفوف من القبور الجديدة الأخرى المتلألئة بضعف في ضوء الصباح المتأخر.