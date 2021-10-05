شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة سيطرة القوات الحكومية على عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تأمين مواقع إستراتيجية بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف (شمالي اليمن).

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نقطع فيديو يوثق سيطرة قوات الجيش والمقاومة على جبل "حويشيان" الإستراتيجي والمواقع المحيطة به شرق بئر المرازيق وتأمينها بعد فرار مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبالسيطرة على جبل حويشيان والمواقع المحيطة به، فقد حققت القوات الحكومية تقدما واسعا باتجاه مركز محافظة الجوف، التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

وكانت قوات الجيش الوطني، أكدت في وقت سابق، استمرار العمليات العسكرية الميدانية حتى استعادة السيطرة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وما بعدها، وذلك ضمن المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية، ضد الشرذمة الباغية المتمثلة بمليشيا إيران الحوثية.

وخلال اليومين الماضيين، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من تحرير مواقع ومساحات واسعة من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهات "الدحيضة" و "حويشان" ومحيط معسر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم.