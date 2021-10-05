شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحوثي يهاجم قوات الشرعية في تعز من محورين " الان" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بهجوم كبير على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي تشن في هذه الأثناء، هجوم عنيف على مواقع الجيش والمقاومة غرب وشمال مدينة تعز.

وأكدت المصادر أن هجوم الحوثيين مصحوب بقصف مدفعي مكثف تشنه المليشيات على مواقع الجيش غرب وشمال مدينة تعز، وسط صمود اسطوري لقوات الجيش والمقاومة الشعبية واستمرار المعارك حتى اللحظة.