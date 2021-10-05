شاهد مصور في مأرب يوثق لحظة صواريخ الموت الحوثية على منازل المدنيين في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية على مدينة مأرب اليوم. وسقط أحد الصواريخ على منزل في حي الروضة، وأسفر عن مقتل طفلين وإصابة عشرين آخرين بينهم نساء. وأظهر الفيديو أعمدة الدخان وهي تتصاعد من الحي لحظة سقوط الصواريخ الحوثية. ومن حين لآخر، يستهدف الحوثيون مدينة مأرب بصواريخ باليستية.

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