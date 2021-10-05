شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون ينهبون كميات كبيرة من الغاز الواصل الى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عاملة في شركة الغاز اليمنية أن قيادات حوثية قامت بنهب كميات كبيرة من الغاز المنزلي الذي وصل إلى ميناء الحديدة عبر سفينة تدعى " كلوديا" وقامت بنقلها إلى أماكن مجهولة. وتعيش العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثي أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي وسط تنامي كبير للسوق السوداء التابعة للقيادات الحوثية والتي تقوم ببيع الاسطوانات بأسعار مضاعفة. أعلنت الميليشيات خلال الساعات الماضية وصول سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 8 آلاف و 473 طن متري من مادة الغاز المستورد"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء. وأكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل جاهدة على تسهيل دخول السفن المحملة بالوقود والمحروقات من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي إلا أن الميليشيات الانقلابية تقوم باستغلال تلك الواردات لصالح أعمالها الخاصة وخلق الأزمات وتنمية الاسواق السوداء التي تدر عليه بأموال كبيرة. وقالت المصادر في ميناء الحديدة أن قيادات حوثية وصلت إلى الميناء برفقة مسؤولين من شركة الغاز وأصدرو توجيهات بنقل كميات كبيرة من الغاز المنزلي إلى أماكن ومخازن تابعة لهم في صنعاء بعيدا عن شركة الغاز الحكومية المعنية بتوزيع المادة للموطنين. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تسعى إلى استغلال الكميات الواصلة من الغاز من أجل تحقيق مكاسب مادية كبيرة خصوصا وأن صنعاء ومحافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم تعان أزمة خانقة رغم انتشار أسواق سوداء لبيع المادة ولكن باسعار مضاعفة جدا.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون ينهبون كميات كبيرة من الغاز الواصل الى ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.