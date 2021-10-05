شكرا لبحثكم عن خبر شاب يطلق النار على والده ويصيبه بجروح خطيرة في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق شاب النار على والده، امس الاثنين، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وأصابه بجروح خطيرة في البطن. وأكدت مصادر محلية، إصابة المجني عليه أحمد مقهد، بعيار ناري اطلقه نجله جراء خلافات أسرية، قبل إسعافه لمستشفى في مدينة المكلا. وتسجل محافظة شبوة، ارتفاعًا حادًت في جرائم إطلاق النار، مع انتشار ظاهرة حمل السلاح بين أوساط المواطنين، منذ سيطرة المليشيات الإخوانية على المحافظة.

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