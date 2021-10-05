مدير شرطة تعز يجري تغييرا واسعا في المنظومة الأمنية بالمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الإثنين، تغييرا واسعا شمل مدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة والمكاتب الإدارية في الأجهزة الأمنية.

وبحسب مركز الإعلام الأمني، فإن الأكحلي أصدر عدداً من القرارات الهامة والتغييرات لعدد من مدراء شرطة المديريات ومدراء أقسام الشرطة ونوابهم ومدراء المكاتب الإدارية.

وذكر أن هذه التغييرات "تهدف للارتقاء بهدف بالعمل الأمني وتحسين الأداء والتدوير الوظيفي لما تقتضيه مصلحة العمل الأمني".



وشملت القرارات تعيين كلٍ من:



العقيد/ محمد محمد علي ناجي الصبري مستشاراً لمدير عام الشرطة.

العقيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالعزيز محمد محمد الشاهد رئيساً للجنة التحقيقات المشتركة إلى جانب عمله السابق.

المقدم/ جميل عبد الجبار محمد ثابت نعمان العسر نائباً لمدير إدارة الشرطة الراجلة .

المقدم/ أمين عبده عبدالله علي العبيدي مديراً لشرطة مديرية مشرعة وحدنان.

المقدم/ سعيد مهيوب عبدالله الحاتمي نائباً لمدير شرطة مديرية جبل حبشي.

المقدم/ خالد حسن ناجي مديراً لشرطة مديرية المعافر وقائداً للمنطقة الأمنية بالمعافر .

الرائد/ سامي أحمد حسن ناصر حاجب السامعي نائباً لمدير إدارة الرقابة والتفتيش .

الرائد/ فؤاد حسن عبده مسعد المصباحي مديراً لإدارة مباحث الأموال العامة.

الرائد/ محمد علي مصلح أحمد يوسف الحيدري نائباً لمدير إدارة التقاعد .

الرائد /أحمد غالب محمد عبدالله النبيهي نائباً لمدير إدارة الشرطة السياحية.

الرائد/ محمد علي سيف أحمد محمد الشجاع نائباً لمدير قسم شرطة الفقيد المغبشي .

الرائد/ محمد محمد سعيد محمد نصر العديني نائباً لمدير قسم شرطة السواني .

النقيب/ عاصم قاسم أحمد عقلان مديراً لقسم شرطة المدينة القديم .

النقيب/ خالد محمد عبدالواحد قائد مديراً لقسم شرطة الثورة.

النقيب/ إبراهيم محمد أحمد حاجب نائباً لمدير قسم شرطة الثورة .

النقيب/ مالك محمد محمد علي ناجي مديراً لإدارة التخطيط والتنظيم.

النقيب/ طلال عبدالله عبده قاسم الشرعبي نائباً لمدير إدارة مباحث الأموال العامة.

الملازم/ فهمي أمين قائد أحمد الجرادي مديراً لقسم شرطة صالة .

الملازم/ فؤاد أحمد شائف فارع اليوسفي مديراً لقسم شرطة الجمهوري .

الملازم/ مأمون قائد خالد نائباً لمدير إدارة المنشآت وحماية الشخصيات .

الملازم/ محمود قائد منصور حسن النيال مديراً لقسم شرطة النصر .

الملازم/ أكرم عبدالله علي أحمد مهيوب الزعيم مديراً لقسم الحصب .

الملازم/محمد علي محمد أحمد الأصبحي نائباً لمدير إدارة التخطيط والتنظيم.

الملازم/ فوزي حسان عبدالله الحاتمي نائباً لمدير قسم شرطة الشهيد الحكيمي .

الملازم/ طه عبده ناجي الجعفري نائباً لمدير إدارة شؤون الضباط .

الملازم/ عمر عبدالغني أحمد الشرفي نائباً لمدير قسم عصيفرة .

الملازم/ مختار أحمد محمد حسن الصبري نائباً لمدير قسم شرطة الدحي .

الملازم/ أحمد مهيوب عبده صالح حزام نائباً لمدير قسم شرطة النصر .

المساعد1/يحيى محمد عبدالرزاق باعلوي نائباً لمدير قسم شرطة 11 فبراير .

المساعد/ محمد مهيوب سعيد قاسم العامري نائباً لمدير قسم برداد .

المساعد/ خالد عبدالعزيز أحمد نائباً لمدير قسم الجمهوري .

المساعد/ يعقوب عبدالله سيف أحمد مديراً لمكتب مدير إدارة الشؤون القانونية .

المساعد/ جمال حسن محمد صالح العبيدي نائباً لمدير قسم شرطة صينة .



ونصت القرارات الصادرة بإدارة عام شرطة محافظة تعز على العمل بها من تاريخ صدورها يومنا هذا الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢١م.

