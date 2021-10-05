شكرا لبحثكم عن خبر عاجل عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك".. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لاحظ العديد من المستخدمين في اليمن ولبنان والعالم أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و "انستغرام"، ما حال دون القدرة على استخدامهما.
وحتى وقت كتابة الخبر ، فإنّه ما من معلومات من شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب" عن العطل العالمي الذي أدى إلى تعطل عملية إرسال الرسائل بين المستخدمين.
وأفادت بلاغات من مستخدمين في عدة أماكن من العالم أن الخدمات متوقفة، ولا يمكن استخدامها.
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