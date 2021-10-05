شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد واصابة 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال ورضع.. بسبب الصواريخ البالستية الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكبت مليشيا الحوثي التابعة لايران، الاحد، مجزرة ارهابية جديدة بحق المدنيين في محافظة مأرب المكتضة بالنازحين، باستهدافها بـ 3 صواريخ بالستية منازل المدنيين في حي سكني بمنطقة الروضة، والذي اسفر عن استشهاد واصابة 35 مدنياً أغلبهم أطفال ونساء.

واوضح مصدر محلي في المحافظة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن الصواريخ البالستية الثلاثة التي استهدفت بها مليشيا الحوثي منازل المدنيين الامنين في أحد الأحياء السكنية، أسفرت عن استشهاد طفلين واصابة 33 مدنياً تفاوتت اصابتهم بين الخطيرة والمتوسطة بينهم 4 نساء و5 أطفال تتراوح اعمارهم بين 7 اشهر و16 عاما، وتضرر 12 منزلاً بينهم 4 منازل تضررت كلياً، إلى جانب تدمير 8 سيارات تابعة للمواطنين في الحي وفق الاحصائية الاولية

..مشيراً إلى أن البحث عن الضحايا مايزال جارياً تحت انقاض المنازل المدمرة. ولفت المصدر إلى أن الطفلة غزلان فيصل احمد مسعود 4 سنوات واخيها الطفل رداد فيصل سنتين، فصل الصاروخ الذي سقط على منزلهما رأسيهما عن الجسد فيما أمهما في حالة خطيرة ..

متوقعاً ارتفاع اعداد الشهداء كون أغلب المصابين حالتهم خطيرة وفي مقدمتهم الطفل ريان رضوان يحيى 7 اشهر وعاصمة عبد الكريم مسعود 12 عاما، وحماس محمد حسن 16 عاما ووسام محمد حسن 15 عاما.

واكد المصدر، ان مليشيا الحوثي كثفت خلال الايام الماضية من استهداف الاحياء السكنية بالصواريخ البالستية في المحافظة المكتضة بالنازحين بهدف احداث مجازر وقتل اكبر قدر من المدنيين وارهاب السكان في ظل صمت دولي مطبق.

.موضحاً ان الصواريخ البالستية التي قصفت بها مليشيا الحوثي التابعة لايران الاحياء السكنية في مديريات المدينة والوادي والجوبة خلال الايام الستة الماضية تجاوزت 15 صاروخاً بالستياً.