مناقشة مشروع تغطية شوارع مديريات المهرة بالإشارات الإرشادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي اليوم، الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الإشارات المرورية التعريفية لشوارع وطرق مديريات المحافظة.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عوض قويزان، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، ضرورة تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير الدولية.

واستعرض الاجتماع سير العمل في مشروع مبادرة إدارة المرور بمديرية الغيضة، الذي يتضمن في مرحلته الأولى تركيب إشارات مروية في الشوارع المزدحمة واللوائح الإرشادية على خط الغيضة – شحن، وتنفذه مؤسسة فينا خير بتمويل من منظمة شركاء اليمن.