السلطات المحلية في 9 محافظات تدين المجزرة الحوثية بحق المدنيين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دانت السلطات المحلية في أمانة العاصمة والحديدة والمحويت وإب وذمار وريمة وحجة وصعدة وعمران بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الإجرام الحوثي أمس بحق المدنيين في مدينة مأرب.



وجددت السلطات المحلية في المحافظات التسع في بيان مشترك صدر عنها اليوم مطالبها للمجتمع الدولي وفي مقدمها الولايات المتحدة بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي الإجرامية كمنظمة إرهابية وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب العالمي والبدء بإجراءات ملاحقتهم قضائيا أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب على كل جرائمهم المروعة بحق المدنيين والنازحين في مدينة مأرب والتي كان آخرها قصفها لمنازل النازحين الأبرياء في حي الروضة بمدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية أسفر عنه 35 شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودعت المحافظات التسع مجلس الامن الدولي والامم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين الأبرياء وفي مقدمتهم النساء والأطفال الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية من قبل مليشيات الإجرام والتمرد الحوثية بأسلحة أيرانية بشكل يومي.