محافظ لحج يشدِّد على التزام الباعة بالأنظمة ومزاولة عملهم بالسوق المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شدَّد محافظ أحمد تُركي، على أهمية وضع حدّ نهائي للباعة المخالفين للطرق العامة الذين يتَّخذون من شوارعها الرئيسة بمنطقتَيصَبِر الفِيُوش بمديرية تُبَن، أمكنة لمزاولة عملية البيع ويتسبَّبون بالازدحامات المرورية الخانقة، وحوادث السير المؤسفة.



وحثَّ المحافظ في اجتماعه، اليوم، مع السلطة المحلية بمديرية تُبَن، على ضرورة التزام الباعة بالأنظمة وممارسة أعمالهم من سوق المديرية المركزي الذي أنشئ حديثاً بمدينة صَبِر.. موجِّهاً الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج بالقيام بمهامها المنوطة بها من خلال حملات نظامية إجبارية بمنع الباعة المسجلين رسمياً في الكشف الخاص بالمستأجرين للمحال التجارية التابعة للسوق من البيع في الشوارع العامة وإلزامهم بالانتقال داخل السوق.

كما وجَّه المجتمعون إنذارات أخيرة لمستأجري محال السوق المركزي الحضري، بالحضور إلى مبنى المجلس المحلي لمديرية تُبَن لاستلام محالهم، في مدة أقصاها ثلاثة أيام، ما لم سيتم التصرف في المحال وتسليمها لمستأجرين مستحقين آخرين.

وأقر الاجتماع توجيه مذكرة لوزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن باستحداث ثلاثة مطبات أسفلتية عصرية مطلية باللون الأصفر وخطوط بيضاء اللون للمشاة قبالة السوق، تجنباً لوقوع حوادث مرورية نتيجة السرعة القصوى للمركبات.

كما دعا الاجتماع السلطة المحلية بمديرية تُبَن إلى التنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج بهيئة رسمية عند تشكيلها لمختلف الجمعيات التخصصية الجديدة وفقاً للقوانين المنظمة لتلك العملية.