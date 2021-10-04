ورشة عمل بسيئون حول تحليل نتائج الامتحانات المدرسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء اليوم، ورشة عمل بعنوان " تحليل نتائج الامتحانات للصفوف 9- 12 ، للأعوام 2016- 2017 – 2020-2021.



واكد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، أهمية الورشة في تقييم العملية التعليمية، لتساعد الجهات المختصة في تصحيح نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة للرفع من مستوى أداء التعليم العام، مثمنا جهود القيادات المجتمعية والتربوية في استقرار الدراسة بداية العام الدراسي الحالي.

بدوره لفت مدير مكتب التربية والتعليم بالوادي، الدكتور محمد فلهوم، إلى أن الورشة ستناقش موضوعا حيويا ومهما له آثار تنعكس على الواقع التعليمي وتحسين جودته ومواكبة التقنية الحديثة في التعليم.