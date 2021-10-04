الشرجبي يناقش مع الربيعة دعم مركز الملك سلمان لمشاريع المياه والبيئة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تدخلات المركز لدعم الحكومة في مواجهة الاحتياجات الإنسانية وأولويات التدخلات الخاصة بالمشاريع التطويرية والعاجلة لقطاع المياه والبيئة الصحي في اليمن.



وعبر وزير المياه والبيئة، عن تقدير الحكومة للدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يعد اكبر شركاء الحكومة لمواجهة الاحتياجات الملحة والأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. مستعرضا الوضع المائي والبيئي الراهن والاولويات والاحتياجات العاجلة لتعزيز قدرات الوزارة لمواجهة الاحتياجات الضرورية في كافة المحافظات.

ولفت الى الجهود المبذولة لتحسين خدمات المياه والبيئة في مختلف المحافظات اليمنية وتعزيز العلاقة مع المانحين في ظل الاحتياجات المتنامية لخدمات المياه وتراجع الدعم الدولي لقطاع المياه بسبب تداعيات جائحة كورونا منذ العام 2019، وهو ما حد من قدرة الوزارة على رفع الطاقة الإنتاجية للمياه الجوفية ذات التكاليف المالية الكبيرة لضمان توفير خدمات المياه للمواطنين.

من جانبه أكد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة، استمرار المركز في دعم اليمن و مضاعفة جهوده وتدخلاته في مختلف المجالات الإنسانية والاغاثية والتنموية بالشراكة مع المنظمات الدولية في إطار خطة الاستجابة الانسانية.. مبديا ترحيبه برفع مستوى التنسيق والشراكة لتحديد الأولويات الملحة في قطاع المياه ضمن البرامج المرصودة من المركز لمشاريع المياه والبيئة وتعزيز قدرة الجهات المنفذة على تنفيذ المشاريع وإنجازها بصورة اكثر فعالية.