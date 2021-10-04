بدء ورشة عمل بعدن حول اعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بعدن ورشة عمل حول اعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل القطاع الصحي ٢٠٢١ـ٢٠٣٠م ينظمها قطاع التخطيط والتنمية بوزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية.



ويشارك في الورشة على مدى أربعة ايام 20 كادرا من القطاعات ذات العلاقة بوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات سيقفون أمام عدد من الموضوعات المتصلة بإعداد استراتيجية التمويل الصحي وإبعاد التغطية الصحية الشاملة والإطار العام للتغطية الصحية الشاملة.

وتهدف الورشة إلى تحليل نظام التمويل الصحي وإيجاد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعمل على الخروج بمسودة مبدئية لاستراتيجية التمويل الصحي باليمن من خلال أنشطة مراجعة أنظمة التمويل الصحي الموجودة في اليمن ووضع قائمة باصحاب المصلحة في التمويل الصحي وتطوير مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتحليل الوضع للبيئتين الداخلية والخارجية للنظام المالي الحالي.

في افتتاح الورشة حث وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور احمد الكمال ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، على ضرورة الإسهام الفاعل في إعداد استراتيجية تفي بالهدف الذي عقدت من اجله الورشة والوقوف على المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها بما يعزز من قدرات النظام الصحي.