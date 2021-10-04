اجتماع بعدن يناقش خطط ومشاريع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، بالعاصمة المؤقتة عدن عدد من المواضيع المتصلة بالخطط والمشاريع التطويرية والاشكاليات والصعوبات التي تواجه سير العمل في الهيئة.



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل قطاع النقل الجوي بالوزارة المهندس طارق عبده والوكيل المساعد لقطاع المطارات المهندس عبدالله حسين، ما تم إنجازه في مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحلول الملائمة التي تعترضه إضافة إلى سير اداء الهيئة بحسب اللائحة التنظيمية للهيئة وجدوى استيعاب الوظائف التي استحدثت مؤخراً بغية الارتقاء بالمهام المناطة بها.

وأكد وزير النقل على ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة من الوزارة والهيئة مع هيئة المنطقة الحرة بعدن وتنسيق الجهود المشتركة بينهما لاستكمال إعداد الوثائق والتصاميم المتعلقة بمطار عدن المستقبلي لضمان اسقاط المشروع على ارض الواقع، مشدداً على أهمية اتباع الوسائل الناجعة لرفع كفاءة العمل والاهتمام بوضع رؤية استراتيجية دقيقة تساهم في تعزيز نشاط الهيئة بمختلف قطاعاتها.

وأشار إلى المساعي المبذولة من قبل الوزارة للنهوض بكافة القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بكافة الوسائل الممكنة والامكانيات المتاحة.. مبيناً ان التقييم المستمر وتبادل الافكار مع قيادة تلك الوحدات والهيئات والمؤسسات يسهم في إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأساليب والمفاهيم الإدارية ينعكس ايجاباً على تحسين وتطوير الاداء الذي يخدم بمجملة المصلحة العامة.

من جانبه تطرق وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد المهندس محمد ناشر إلى الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الهيئة وكيفية تجاوزها وفق الخطط والبرامج المعدة لها، سيما ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة وحرص الهيئة ومتابعتها المستمرة لتعزيز دور القطاعات العاملة فيها.