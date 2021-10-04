وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل ملعب مخبال بمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع تأهيل ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة "المرحلة الثانية".



وأشار الوزير البكري الى انه سيتم رفع مخصصات الأندية الرياضية من صندوق النشء ومنح الاعتراف بأربعة أندية في المهرة، إضافة إلى مشروع تشاركي مع كلية التربية ومنظمات المجتمع المدني عبر قطاع الشباب بالوزارة.

من جهته اكد المحافظ أهمية دعم قطاع الشباب والرياضة، وتطوير البنية التحتية له، مشيرا الى دعم السلطة المحلية لقطاع الشباب وتبني قضاياهم والدفع بالحركة الرياضية قدماً نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

وكان الوزير والمحافظ تفقدا سير العمل في مشروع بيت الشباب الجديد بمدينة الغيضة الذي يجري العمل في تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، واطلعا على مستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه العمل.

كما تفقدا الصالة الرياضية المغطاة ومستوى جاهزيتها الفنية، وتأهيلها لاستضافة مختلف المسابقات والتظاهرات الشبابية والرياضية الداخلية والخارجية.