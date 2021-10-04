نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الألماني لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت يوسيف لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية.



كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بين بلادنا وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعبر نائب الرئيس، عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى بلادنا، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الألماني الداعم لليمن وجهود ألمانيا الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقدم نائب الرئيس للسفير الألماني شرحاً مفصلاً عن طبيعة الأوضاع الحالية في اليمن على مختلف المستويات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، ودعم الشرعية المستمر لتلك الجهود وآخرها المبادرة التي تقدم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل الجهود الرامية إلى إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما يؤدي إلى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ونوه نائب الرئيس إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الانقلابية وبدعم من إيران، في طريق جهود إحلال السلام من تصعيد مستمر واستهداف لمخيمات النازحين والأحياء السكنية وآخرها الهجوم بثلاثة صواريخ باليستية على محافظة مأرب يوم أمس الاثنين ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال ونساء.

وأكد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الضغط الدولي لإنفاذ القرارات الدولية ووقف اعتداءات الميليشيات وردع استمرار تهديدها للداخل والخارج ومصالح الأشقاء والأصدقاء.

من جانبه عبر السفير الألماني عن تقديره لهذا اللقاء الذي استمع فيه إلى ملخص شامل عن القضية اليمنية، مؤكداً بأنه لن يألوا جهداً في حث بلاده على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة في إطار العمل الدولي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن.