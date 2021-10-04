شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال.

تضم رجال أعمال وقيادات مقربة من المليشيات.. الكشف عن تأسيس شبكة معقدة وخفية لتهريب الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى «الحوثيين»..تفاصيل

تضم رجال أعمال وقيادات مقربة من المليشيات.. الكشف عن تأسيس شبكة معقدة وخفية لتهريب الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى «الحوثيين»..تفاصيل

كما توقعت انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلا عن 141 ملياراً متوقعة سابقاً.

وتوقعت ايضا انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2022.

كما توقعت الحكومة السعودية تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.