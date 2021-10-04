شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال.
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كما توقعت انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلا عن 141 ملياراً متوقعة سابقاً.
وتوقعت ايضا انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2022.
كما توقعت الحكومة السعودية تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
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