شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة تعلن عن شفاء 68حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، الإثنين، تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة الشرعية، إنها سجلت 43 إصابة مؤكدة توزعت على محافظات حضرموت ومأرب وعدن والمهرة وتعز.

وذكرت أنها سجّلت ثلاث حالات وفاة في حضرموت، بالإضافة إلى تسجيل 68 حالة شفاء في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وعدن.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية إلى (9214) منها (1743) وفاة و(5778) تعافي.

ولا تتوفر أي أرقام عن حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بشمال البلاد.