تدشين إعادة سفلتة طريق رئيس في خور مكسر بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الزهري والصراري يدشنان مشروع تأهيل طريق ساحل أبين الاسفلتي

عماد ياسر فخرالدين

دشن مدير عام خورمكسر عواس الزهري و مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق وليد الصراري، صباح اليوم الاثنين مشروع إعادة تأهيل طريق ساحل أبين الاسفلتي الممتد من جولة العاقل حتى مثلث العريش.

واطلع الزهري و الصراري على أعمال البدء بتنفيذ المشروع الهام والذي يشمل تأهيل الطريق الاسفلتي المتهالك من جولة العاقل حتى مثلث العريش إضافة إلى عمل اعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية ورصف طريق المشاة بالانترلوك ، مشددين على أهمية الإلتزام بالمواصفات المطلوبة وسرعة إنجاز المشروع.

الجدير بالذكر ان مشروع تأهيل طريق ساحل أبين الاسفلتي يعد إحد المشاريع البنية التحتية الهامه بعدن، ويأتي بتمويل من البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.