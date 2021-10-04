توزيع ١٠٠ حراثة يدوية للمزارعين في الحديدة .. صورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - *بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة*

*التواصل للتنمية الإنسانية تدشن توزيع 100 حراثة يدوية للمزارعين بالحديدة*

خاص الحديدة

برعاية اللواء سالم السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية والدكتور الحسن علي طاهر محافظ محافظة الحديدة دشنت التواصل للتنمية الإنسانية مشروع دعم المزارعين بتوزيع 100 حراثة يدوية على المزارعين المتضررين من الحرب بمحافظة الحديدة بحضور وكيل المحافظة أ. وليد القديمي وسالم المعمري مدير عام مكتب الزراعة والري والثروة السمكية بالحديدة .

ويهدف المشروع الذي يأتي ضمن التدخلات الإنسانية للجمعية الكويتية للإغاثة لدعم وتحسين القطاع الزراعي في اليمن ، وتعزيز فرص العمل والإنتاج وتمكين المزارعين باعتبارهم أحد أهم فئات المجتمع اليمني وقواه الاقتصادية.

وفي تصريح لوكيل محافظة الحديدة أ. وليد القديمي قال هذا المشروع النوعي والتدخل الإنساني الهام يجسد معاني العطاء الإنساني الكبير لدولة الكويت ويدعم أهم قوى المجتمع وهم المزارعين الذين تضررت مصالحهم بسبب أوضاع الحرب، فكل الشكر والتقدير للكويت أميراً وحكومةً وشعباً .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التواصل أ. رائد ابراهيم أن المشروع يشمل توزيع 100 حراثة يدوية قوة 10 حصان مع ملحقاتها مع تدريب المزارعين على الاستخدام والتشغيل والصيانة، ويستهدف المزارعين المتضررين في مديريتي الخوخة والتحيتا بمحافظة الحديدة، والذين تم اختيارهم عبر اجراء مسوحات ميدانية نفذتها فرق المؤسسة بإشراف مكتب الزراعة والري واللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية بالمديريتين ، مثمناً دعم الجمعية الكويتية للإغاثة وتدخلاتها المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتي اتسمت بالجودة والاستدامة .

وقال مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية بمحافظة الحديدة أ. سالم المعمري اننا نثمن دور الكويت بمختلف تدخلاتها في الحديدة ومشروع الحراثات يعتبر مشروع حيوي وهام يمكن المزارع من الكسب الحلال ومن عمل يده