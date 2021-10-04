تشييع اعلامي جنوبي قتل في كريتر

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يزيد بن سلمان - شبوة - المئات يشيعون جثمان الشهيد الإعلامي خالد عسكر اليافعي "عدن"خاص شيع المئات من أبناء الجنوب جثمان الشهيد الإعلامي الحربي خالد عسكر اليافعي الذي اغتيل على أيدي العناصر التخريبية في مدينة كريتر بالعاصمة عدن وانطلق موكب التشييع بعد الصلاة عليه في مسجد الفردوس بحي السنافر في موكب جنائزي مهيب وموارة جثمانه الطاهر في مقبرة أبو حربة الجديدة شارك في التشييع عدد من القيادات العسكرية والأمنية في مقدمتهم قائد قوات الأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي وقائد اللواء الاول دعم وأسناد العميد نصر عاطف وقائد كتيبة حزم5دروع النقيب فواز القاسمي وجمع غفير من أبناء الجنوب وأقارب الشهيد ورفقائه *من راجح العمري

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