شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال حراسة البنك المركزي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت قوات يرجح انتمائها للمجلس الانتقال الجنوي في العاصمة عدن حراسة البنك المركزي اليوم الاثنين.
وقالت مصادر إعلامية إن عناصر الانتقالي التي سيطرت على كريتر من فصيل منشق عنه اعتقلت حراسة البنك الذين ينحدرون من مدينة كريتر نفسها.
ولم تعلق شرطة عدن ولا الانتقالي عن هذه الاعتقالات لكنهم توعدوا الأحد باعتقال كل من له صلة بالقيادي بالحزام الأمني إمام النوبي.
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