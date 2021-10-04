صور: تدشين النقل المباشر للقمامة في المنصورة ودخول اربع فرامات جديدة للخدمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كتب /عبدالسلام هائل تصوير/زكي اليوسفي دشن مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن المهندس / قائدراشد انعم ومديرعام مديرية المنصورة الاستاذ /احمدعلي الداؤودي بخط ريمي بمديرية المنصورة عمليةالنقل المباشر للقمامة من المنازل ،ودخول.اربع فرامات جديدة للخدمة في قطاع النظافة بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المنصورة .

واوضح المهندس /قائدراشد مديرعام صندوق.النظافة والتحسين أن عمليةالتدشين للنقل المباشر من.المنازل سيشمل كل من حي.ريمي عشربلوكات بشكل كامل وحي عبدالعزيز والسكنية ،بالمنصورة وفي منطقة القاهرة يستهدف النقل المباشر حي السنافر والتقنية.

وذلك من خلال مرور.سيارات.نقل القمامة الساعة.الثانية.ظهرا الى امام المنازل .

ودعا الاخوة المواطنين الى الالتزام بوضع القمامة.في.اكياس واخراجها اثناء سماعهم المنبه الخاص بسيارات القمامة.(الونانات).

مشيرا الى أهمية تعاون السلطات المحلية في المديريات لجهود واعمال النظافة وفي المقدمة السلطة المحلية.بمدبربة المنصورة ممثلة بالاستاذ/ احمدعلي.الدؤودي مديرعام المديرية والذي عمل على شراء وتوفير.اربع فرامات صغيرة لرفد اسطول النطافة والخاص بالمديرية.ياتي ذلك.في.اطار.اهتمام محافظ المحافظة رئيس مجلس.ادارة.الصندوق الاستاذ /احمدحامدلملس لدعم.جهود وانشطة صندوق النظافة والتحسين.بالعاصمة عدن ،

الى ذلك.اكد.مديرعام.مديرية المنصورة انه وبتوجيهات.من محافظ عدن تم شراء.اربع فرامات.بمبلغ "230" مليون ريال بتمويل.من السلطة المحلية ،باعتبار ان المسؤلية جماعية مشيدا بروح التعاون لادارة صندوق النظافة والذي.تكلل.اليوم بادخال الفرامات الجديدة للخدمة وكذا تدشين العمل بالنقل المباشر وما سبقه وما سيلحقه من اعمال توعوية باهمية الالتزام والتعاون في.اخراج القمامة.اثناء مرور سيارات جمع ن البيئية.المهندس /جميل القدسي،ومدير المتابعة رالتقييم /خليل مقبل ،ومدير.النطافة بمديرية المنصورة /اميل.فريد.ومدير نظافة القاهرة/فكري الصغير ومدير مكتب اعلام المنصورة /ثروة.الجيزاني.

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