شكرا لبحثكم عن خبر نواب الحوثي يقرون مشروع قانون جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم الحوثي، شكره لمجلس النواب على تصويته لقانون تنظيم علاقة المؤجر والمستاجر، داعياً وسائل الإعلام إلى “نشره و العمل على توعية المواطن به”، حسب تغريده له في تويتر.

يأتي هذا بعد إثارة العديد من القضايا التي أثيرت مؤخراً بسبب العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي أحدثت شرخاً بين أوساط المجتمع، وهو مادعى إلى تدخل مؤسسات الدولة وبشكل رسمي وجاء هذا القرار استجابة لشكاوى المواطنين.

ومنذ تدخل الحرب. في اليمن منذ 2015 عانى الكثير من المواطنين خصوصاً اللذين يسكنون في المناطق المستهدفة من قبل طائرات التحالف أو قواته البرية، النزوح من مناطقهم إلى العاصمة صنعاء والتي أصبحت بحسب مراقبون أكثر المناطق أماناً في اليمن، وذلك سبب ضغطاً على العاصمة أدى إلى ارتفاع أجور الشقق ما أثقل كاهل المواطن المسكين الذي لا يجدي لقمة العيش ليستمر في الحياة هو وأولاده.