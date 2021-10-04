شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان يكشف عن الخطوة التي ستهزم الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف سفير لدى المملكة المتحدة ، عن خطوة واحدة لو فعلها خصوم ين لانتصروا على المليشيات.

وقال نعمان في مقال له: ‘‘لو أن الجميع تفرغوا لمقاومة المشروع الحوثي الايراني الذي يهدد وجودهم لما وجدت في المدن المحررة مساحة لمعارك هامشية ، ولا في الأقلام قطرة مداد لتلويث ما تسطره المقاومة من صفحات بيضاء ، ولا في الأفواه ألسنة تنكرت لقدسية التضحيات ، ولا في الوجدان مخابئ للغدر والتآمر ، ولا في الضمائر أوكاراً لكسر القضايا العادلة ، ولا استقرت الحسابات السياسية في عداوات مطلقة أو رؤى مغلقة ، ولا كان هناك مكان للماضي وصراعاته في أجندات المستقبل’’.

وأشار إلى أن ‘‘فن إدارة المعارك التاريخية الكبرى هي جملة هذه المكونات الثقافية ، والسياسية ، والسيكولوجية ، والأخلاقية ، ثم يضاف لها العسكرية باعتبارها المكون الذي تحتشد بقية المكونات لتكسبه المحتوى الذي يتحرك فيه’’.

واختتم نعمان مقاله بالتأكيد على أن ‘‘من يقاتل من أجل المستقبل ليس كمن يقاتل من أجل الماضي .. شتان ما بينهما’’.