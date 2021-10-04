شكرا لبحثكم عن خبر جراء عمل تخريبي.. انقطاع خدمات الإنترنت في 4 محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / الأناضول

عاجت شبكة الانترنت للعمل في العاصمة اليمنية عدن قبل قليل. شهدت 4 محافظات يسيطر عليها الحوثيون باليمن، الإثنين، انقطاعًا تامًا لخدمات الإنترنت لليوم الثاني على التوالي جراء عمل تخريبي جنوبي البلاد.

ومنذ فجر الأحد، انقطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن محافظات عدن وأبين ولحج والضالع (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.

وعزا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الحوثيين، مسفر النمير، أسباب انقطاع الإنترنت إلى "عمل تخريبي تعرضت له كابلات الألياف الضوئية في تلك المحافظات".

وأضاف النمير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "العمل جارٍ لإصلاح الكابلات وإعادة الخدمة بأقرب وقت".

وتتحكم بخدمات الإنترنت والاتصالات في هذه المحافظات جماعة الحوثي، لوجود المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ سنوات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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