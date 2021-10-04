شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقررون إزالة العاكس من سيارات المواطنيين في صنعاء لهذا السبب! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت وزارة الداخلية، تنفيذ حملة لإزالة العواكس المركبة على زجاجات سيارات وباصات الأجرة.
وأشار تعميم صادر عن الإدارة العامة للمرور إلى التوجيه بإشعار المحلات التي تقوم بتركيب العواكس بالتوقف عن ذلك .
وذكر مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي ، أن إزالة ومنع العواكس جاء تنفيذا لقرارمايسمى بقيادة وزارة الداخلية، وفي سياق الإجراءات الوقائية لتعزيز الأمن والاستقرار.
ودعا البراشي، جميع مالكي المركبات الأجرة في الامانة والمحافظات إلى المبادرة بنزع العواكس المركبة من زجاجات النوافذ بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقررون إزالة العاكس من سيارات المواطنيين في صنعاء لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.