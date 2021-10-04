شكرا لبحثكم عن خبر مساء اليوم ..منتخبنا الأولمبي يواجه الكويت بمعنويات عالية" القنوات الناقلة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صلاح العماري

يلعب مساء اليوم الأثنين منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة أمام نظيره الكويتي باستاد سعود بن جلوي بمدينة الخُبر السعودية وسط معنويات عالية، ومساندة شعبية من جماهيرنا الرياضية، والجالية اليمنية بالمنطقة الشرقية بالمملكة.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه، منتخبات الكويت، عمان، والأردن.

فيما تضم المجموعة الثانية: العراق، الإمارات، فلسطين، اليمن.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: سوريا، السعودية، البحرين.

وتنطلق اليوم الاثنين 4 أكتوبر تشرين أول بطولة غرب آسيا بمدينتي الدمام والخبر بمشاركة 11 منتخباً من دول اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وبطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها السعودية هي النسخة الثانية وقد استضافت دولة قطر النسخة الأولى عام 2015م، وأحرز بطولتها المنتخب الإيراني.

وتبدأ مباريات بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة اليوم بخمس مباريات، ومن أهم مباريات اليوم مباراة منتخبنا أمام الكويت، مباراة سوريا والبحرين، مباراة العراق وفلسطين، وتنقل مباريات بطولة غرب آسيا القنوات الرياضية لبعض الدول المشاركة في البطولة.

وخاض منتخبنا مساء أمس بالملعب المفتوح لنادي النهضة بالخبر، آخر مران له قبل المباراة، وقف خلاله الجهاز الفني على الجوانب والتعليمات الفنية قبيل المباراة، التي أكد أهميتها المدير الفني للمنتخب الكابتن أمين السنيني لإسعاد الجماهير اليمنية في كل مكان.

وشارك في مران الأمس عبدالمجيد صبارة الذي قدم من البرازيل، قبل أمس، وخضع للإجراءات الصحية لكوفيد المستحدث، كما وصل لمدينة الخبر مساء أمس اللاعبين ناصر محمدوه، قادما من العراق، وعمر الداحي قادما من مصر.

وتبدأ المباراة أمام المنتخب الكويتي عند الساعة ال 8 و45 دقيقة من مساء اليوم، وتنقلها قنوات:

– قناة الكويت الرياضية

– قناة السعودية الرياضية

– قناة عُمان الرياضية

– قناة الرابعة العراقية

– قناة دبي الرياضية، الشارقة، ابوظبي الرياضية

_ قناة الكأس