شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الشرعية يرسل للحوثيين نسخة من الموافقة على مبادرة تسليم مأرب للمليشيات (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرسل وزير الدولة أمين العاصمة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اللواء عبدالغني جميل، نسخة من الموافقة على المبادرة التي وافقت عليها قيادات حوثية من لتسليم المحافظة ل الانقلابية.

وكاتب اللواء جميل في تغريدة رصدها ""، والتي قال فيها: "الاخ الشيخ حسين علي حازب مرفق لكم صوره الطفله الذي استهدفها الحوثييين في محافظتك محافظه مأرب".

وأضاف متسائلا: "هل هذه مبادره السيد الذي قبلتها اليوم وعملت مؤتمر صحفي ياعيباه ياحمها دقون الا اذا باتقول انها تدعم العدوان هذا شي آخر".

وكان القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية حسين حازب، أعلن في وقت سابق، عن موافقة مشايخ ووجهاء محافظة مأرب على ( مبادرة مارب) التي أعلنت عنها المليشيات في 9 اغسطس الماضي.

وكانت مليشيا الحوثي، قد استهدفت بـ 3 صواريخ باليستية منازل المدنيين في حي سكني بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.