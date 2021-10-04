شكرا لبحثكم عن خبر بعد قصف منزله بصاروخ بالستي...هذه هي حالة الفريق الركن صغير بن عزيز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر محلية، أن صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية، سقط على منزل الفريق بن عزيز، في حي الروضة بمدينة مأرب اليمنية.

وأكدت المصادر، أن الفريق بن عزيز لم يكن متواجد في منزله اثناء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ بالستي، مؤكدة أن الفريق لا يقيم في الأماكن المكشوفة والمعروفة ويتواجد في أماكن آمنه.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مليشيا الحوثي بـ 3 صواريخ باليستية منازل المدنيين في حي سكني بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

وأكدت مصادر رسمية، أن القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على مدينة مأرب أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المصادر، أن الفريق بن عزيز لم يكن متواجد في منزله اثناء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ بالستي، مؤكدة أن الفريق لا يقيم في الأماكن المكشوفة والمعروفة ويتواجد في أماكن آمنه.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مليشيا الحوثي بـ 3 صواريخ باليستية منازل المدنيين في حي سكني بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

وأكدت مصادر رسمية، أن القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على مدينة مأرب أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.