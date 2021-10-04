شكرا لبحثكم عن خبر رسميًا.. الجيش يعلن عملية استعادة السيطرة على مدينة ”الحزم” عاصمة محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قوات الجيش الوطني، مساء الأحد، استمرار العمليات العسكرية الميدانية حتى استعادة السيطرة على مدينة الحزم عاصمة محافظة من قبضة الإنقلابية.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن، عمر سجاف، إن العلميات الميدانية، التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة مستمرة، حتى استعادة الحزم، عاصمة محافظة الجوف وما بعدها.

وأضاف اللواء سجاف في تصريح له، أن عملية تحرير مدينة الحزم تأتي ضمن المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، ضد الشرذمة الباغية المتمثلة بمليشيا إيران الحوثية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال اليومين الماضيين، من تحرير مواقع ومساحات واسعة من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهات "الدحيضة" و "حويشان" ومحيط معسر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم.