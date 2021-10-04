شكرا لبحثكم عن خبر الدوليان العرامي ومسهور يديران مباراة فلسطين والعراق اليوم بالدمام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - صلاح العماري
أسندت لجنة الحكام ببطولة غرب آسيا التي تنطلق منافساتها اليوم الاثنين بمحافظتي الخبر والدمام، إدارة مباراة فلسطين والعراق لطاقم تحكيم يمني سعودي بقيادة حكم الساحة الدولي الشاب اليمني مختار العرامي، ويساعده الدولي الشاب اليمني أحمد مسهور
. وتبدأ المباراة الساعة الثالثة والنصف عصرا بالدمام، ضمن المجموعة الثانية، ويديرها في الساحة الدولي اليمني مختار العرامي، ويساعده على الخطوط مساعد أول الدولي السعودي هشام الرفاعي، ومساعد ثاني الدولي اليمني أحمد مسهور، والحكم اارابع الدولي السعودي فيصل البلوي.
وكان الدوليان العرامي ومسهور قد اجتازا بنجاح اليوم اختبار التحكيم الخاص بالبطولة، كل التوفيق لهما في مهمتهما، ومزيدا من النجاحات في ساحات التحكيم الدولي.
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