شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أول تصريح لرئيس أركان الجيش اليمني بعد استهدافه بصاروخ حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس أركان وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن ، أن النصر سيكون حليف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي تدافع عن الوطن والجمهورية من الباغية.

جاء ذلك في أول تصريح مسجل له، وحصل "" على نسخة منه، بعد ساعات استهداف مليشيا الحوثي لمنزل الفريق بن عزيز بصاروخ بالستي في حي الروضة بمدينة .

وقال قائد العمليات المشتركة، إن يعمل ويخدم لله قبل كل شيء، ثم للوطن ولا يبحث عن أي منصب أو مكسب، مؤكدا أنه سيعمل مع قيادة الجيش من أجل الانتصار وهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات.

وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق، إن صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية، سقط على منزل الفريق بن عزيز، في حي الروضة بمدينة مأرب.

وأكدت، أن الفريق بن عزيز لم يكن متواجد في منزله اثناء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي بصاروخ بالستي، مؤكدة أن الفريق لا يقيم في الأماكن المكشوفة والمعروفة ويتواجد في أماكن آمنه.

والأحد، استهدفت مليشيا الحوثي بـ 3 صواريخ باليستية منازل المدنيين في حي سكني بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.