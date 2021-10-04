شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يتحول من الدفاع للهجوم في مأرب وهذه اخر التطورات العسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الوطني، هجوماً عنيفا استهدف مواقع مليشيا الحوثي في جبهة علفاء التابعة لمديرية جبل مراد جنوبي مأرب. وقال مصدر عسكري إن الهجوم نفذته وحدات من قوات الجيش وتمكنت خلاله من استعادة مواقع كانت مليشيا الحوثي قد تقدمت فيها خلال الأيام الماضية. وتزامن الهجوم، مع معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش في جبهة "ملعى" التابعة لمديرية حريب المجاورة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها المليشيا في الجبهة ذاتها. وفي ذات الاتجاه قال قائد اللواء 26 مشاة مفرح بحيبح يقول إن مديرية "حريب" بمأرب أصبحت بمثابة المحرقة الجماعية للحوثيين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتحول من الدفاع للهجوم في مأرب وهذه اخر التطورات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.