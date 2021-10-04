شكرا لبحثكم عن خبر مدرب اليمن يثق بقدرات لاعبيه قبل المواجهة الكويتية بغرب اسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عبر المدير الفني للمنتخب اليمني الاولمبي امين السنيني عن ثقته بقدرات لاعبيه في التغلب على كل الصعوبات التي واجهتم في مرحلة الاستعداد لبطولة غرب اسيا التي ستنطق اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية.



وقال السنيني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد الاحد بمشاركة مدربي منتخبات " الكويت والاردن وسلطنة عمان": لم نستعد بالشكل المطلوب، عسكرنا داخليا حوالي 40 يوما وخلى استعدادنا من المباريات الودية مع منتخبات او اندية قوية".



وأكد السنيني ثقته بلاعبيه بالقول:" رغم الصعوبات وفارق الاعداد مع منتخبات المجموعة، انا اثق بقدرات وامكانيات عناصر منتخبنا واتمنى ان نكون على الموعد ونحقق ما يسعد الجهمور اليمني".



واضاف:" المنتخب يضم عناصر ممتاز من اللاعبين، وارى انه يمكن ان يكون نواه للمنتخب الوطني الاول".



وزاد:" البطولة اتت قبل تصفيات اسيا تحت 23، ستكون محطة لتقيم الاستعداد للتصفيات، ولأنها بطولة مستقلة فالمنتخبات ستكون حريصة على الفوز باللقب".