شكرا لبحثكم عن خبر شعب حضرموت يحقق فوزه الأول في الدوري اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - فرحان المنتصر

فاز شعب حضرموت على العروبة (2-0)، الأحد، على ملعب سيئون الأولمبي، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري اليمني.

وبتحقيقه أول انتصاراته في المسابقة، هذا الموسم، ارتفع رصيد شعب حضرموت إلى 7 نقاط، محتلا المركز الثاني مؤقتا، بينما تراجع العروبة للمركز الخامس بثلاث نقاط.

وسجل الشعب هدفه الأول في الدقيقة 31، بواسطة ماجد باسلوم، وأضاف الهدف الثاني زميلة سليمان باحفي، في الدقيقة 58.

وأكمل الشعب بذلك مبارياته الخمس في مرحلة ذهاب المجموعة، بينما تتبقى للعروبة مباراة واحدة وأخيرة أمام اتحاد إب، السبت المقبل.

وتتكون المجموعة من 6 فرق، هي: "وحدة صنعاء، شعب حضرموت، العروبة، فحمان أبين، شباب الجيل، واتحاد إب".