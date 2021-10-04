أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم = 500 ريال

البطاطس= 400 ريال

الكوسة = 600 ريال

البصل = 300 ريال

الرمان = 500 ريال

العنب أسود = 700 ريال

العنب عاصمي = 500 ريال

العنب رازقي = 1500 ريال

التفاح بلدي = 1000 ريال

اللحم غنمي = 6000 ريال للكيلو

اللحم بقري = 4500 ريال للكيلو

السمك ديرك = 7000 ريال

السمك قد = 4000 ريال

السمك سخلة = 4000 ريال

السمك ثمد = 4000 ريال

السمك تونة = 3500 ريال

السمك عنبرية = 4000 ريال