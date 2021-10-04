عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدولار يتجاوز 1200 ريال يمني.. والرقم يخيف الأمم المتحدة

الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من تداعيات انهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أكثر من 1200 للدولار الواحد.



وقالت الأمم المتحدة إن استمرار هبوط قيمة العملة المحلية يزيد من تفاقم أزمة الجوع في اليمن ويرفع أسعار السلع الغذائية إلى المثلين.

وقال مكتب ممثل منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60% في بعض أجزاء اليمن منذ بداية العام الجاري.

وأوضخ أن ارتفاع أسعار الغذاء جاء مدفوعا بانهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أكثر من 1200 للدولار الواحد الأحد، وتكثيف الاستهلاك الغذائي غير الكافي بالفعل.

الغذاء باهظ الثمن

وذكر التقرير أن الغذاء في محافظات اليمن صار باهظ الثمن مع انخفاض الريال بنسبة 40% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.

وتجاوز الدولار ألف ريال للمرة الأولى اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، قبل أن يتجاوز 1200 ريال للدولار في نهاية سبتمبر/ أيلول.

أزمة الريال اليمني

واعتبرت الأمم المتحدة أن انخفاض قيمة الريال يجعل من الصعب بشكل كبير على عامة الناس توفير الغذاء الأساسي، خصوصا في ظل اضطرابات السوق المستمرة خلال الصراع الممتد منذ ما يزيد على سبع سنوات ونزوح نحو أربعة ملايين شخص وتأثير كوفيد-19.

وقال ديفيد جريسلي الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار يؤدي إلى تفاقم الجوع في اليمن.

وأضاف "نحن بحاجة إلى الحفاظ على الاستجابة الإنسانية ومنع الناس من الوقوع في مجاعة أو سوء التغذية الحاد".

وذكر صرافون لرويترز أن قيمة الريال اليمني سجلت مساء اليوم هبوطا قياسيا بلغ 1198 ريالا للدولار الواحد للشراء و1204 ريالات للبيع بعد أن كانت عند 1140 ريالا للدولار الواحد للشراء و1175 ريالا للبيع يوم الخميس.