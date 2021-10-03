محافظ تعز يلتقي مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن، الانشطة والبرامج التي ستنفذها اللجنة الدولية بالمحافظة لتخفيف حجم المعاناة الانسانية.



وأكد المحافظ شمسان، حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لاعمال اللجنة وتنفيذ برامجها و أعمالها الإنسانية و تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات بما يمكنها من تحقيق أهدافها الانسانية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء، أوجه الدعم والاحتياجات والتدخلات الإنسانية الطارئة والملحة في محافظة تعز وحجم الدعم الذي تقدمه لجنة الصليب الأحمر الدولي للمحافظة ومديرياتها في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي وتوفير الدعم اللازم في مجال الامن الغذائي والصحي عبر العديد من مشاريع الاستجابة الطارئة.

وتطرق اللقاء الى الاحتياجات الطارئة والملحة التي تحتاجها المحافظة في الوقت الراهن وتحديدا في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي و تأهيل القطاعات الخدمية .

واستعراض مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور راجح المليكي، الأوضاع الصحية بالمحافظة..مشيراً الى الاحتياجات والتدخلات المطلوبة في القطاع الصحي..مشدداً على ضرورة زيادة حجم المشاريع المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال هذه الفترة وخاصة مايتعلق بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا ومراكز العزل المعتمدة في مستشفيات المحافظة ومديرياتها وإمكانية التدخل في توسيعها و احتياجات المختبر المركزي وبنك الدم بالمحافظة.

من جانيه، قدم مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن، شرحاً للتدخلات والأنشطة التي نفذها الصليب الأحمر في محافظة تعز خلال السنوات السابقة، ودور عمل الصليب وحجم التدخلات المتاحة والممكنة..منوها الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل وفق تمويلاتها على التدخل في الكثير من الجوانب الإنسانية في الغذاء والصحة والمياه ونشاط الحماية سواءً فيما يتعلق بالأسرى او المختطفين ،إلى جانب الكثير من الأنشطة الاخرى التي تهتم بها اللجنة.