معين عبدالملك يشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض للانتصار على مشروع نظام طهران باليمن والمنطقة.



وعقد عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن، للوقوف على التطورات التي شهدتها المدينة السبت، وخلفت عشرات الضحايا بينهم مدنيون و2 صحفيين.

وقال رئيس الوزراء ، إن الحفاظ على مصالح الناس وحياتهم والانتصار في المعركة الوجودية ضد المشروع الإيراني في اليمن، لن يكون إلا باستكمال اتفاق الرياض، وتوحيد الأجهزة تحت سلطة الدولة.

واعتبر ذلك من أولى أولويات الحكومة وهو "ما يجب أن يعيه الجميع ويساعدون على تحقيقه في أسرع وقت ممكن"، منوها بجهود التي تبذلها السعودية الشقيقة باتجاه الدفع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والحرص على توحيد الصف الوطني للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية ضد مليشيات الحوثي ومشروع إيران في اليمن.

وأكد عبدالملك على ضرورة التنسيق وتوحيد العمل الأمني واستكمال غرفة العمليات المشتركة، لاستقرار الأوضاع ومواجهة التحديات القائمة بما يوفر البيئة الملائمة لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة، والتركيز على مواجهة العدو الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

واتهم رئيس الحكومة مليشيات الحوثي بإدارة العمليات التخريبية في المناطق المحررة، مشددا على ضرورة تماسك كل مؤسسات الدولة لمواجهة كافة التحديات الأمنية أيا كانت واستكمال ملاحقة المتسببين في أحداث كريتر وتحويلهم إلى الأجهزة المختصة.